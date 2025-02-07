Трамп имеет серьезный рычаг давления на Россию, он повлияет и на ход переговоров

Российский террористический режим зависит от цен на нефть. Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение стоимости нефти на рынке лишило бы Владимира Путина денег для очередных преступлений.

Сейчас цены на нефть являются стабильными, но Трамп может кардинально изменить ситуацию. Такое мнение 24 Каналу высказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что все инструменты в американского лидера есть.

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Какой рычаг влияния имеет Трамп

Цены на нефть несколько упали, но этот показатель не является критическим для России. Они комфортно себя чувствуют, продают свою нефть по более низкой цене, чем рыночная, но в тех объемах, которые позволяют компенсировать ценовые потери.

Впрочем стран ОПЕК и Саудовская Аравия неоднократно выдвигали претензии относительно того, что Россия не придерживается обязательств и добывает значительно больше, чем другие. На этом акцентировал и Дональд Трамп, когда обратился к Саудовской Аравии и призвал добывать столько, сколько комфортно всем, потому что цена на нефть должна быть ниже.

Трамп неоднократно обещал снизить цену на нефть. Это должно сразу показаться на заправочных комплексах, бензоколонках. В США цены меняют буквально за день, поэтому американцы сразу почувствуют изменения. Это было одним из основных пунктов во время кампании Трампа.

Сейчас Трамп запугивает Россию, что у них не будет шансов, чтобы занять другие рынка. Поэтому пока россияне в изоляции, США выйдут на рынок со своими нефтепродуктами. Если вы хотите договориться в этом направлении – уступайте в войне,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Когда ждать изменений

Вероятно, подобные переговоры уже идут между США и Россией, но на все нужно время. Если есть цель, чтобы цены на нефть упали, нужно договариваться с Саудовской Аравией, Венесуэлой, Катаром. Кулуарно об этом говорят, возможно, даже есть наработки.

Посмотрим на примере с Китаем. Сначала обещали 60% пошлины, а ввели только 10%. Это означает, что ведутся переговоры и так же с Россией. Пока США ожидают реакции, дальше будет действие,

– отметил политический эксперт.

Сейчас цена 70 долларов за баррель, она может упасть до 50 и такой вариант, вероятно, сработает. Так Россию удастся экономически приостановить и Трамп это знает. Стоит начать со стран Ближнего Востока, чтобы они могли выпустить на рынок максимальное количество нефти.