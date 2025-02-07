Зараз ціни на нафту є стабільними, але Трамп може кардинально змінити ситуацію. Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що всі інструменти в американського лідера є.

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Який важіль впливу має Трамп

Ціни на нафту дещо впали, але цей показник не є критичним для Росії. Вони комфортно себе почувають, продають свою нафту за нижчою ціною, ніж ринкова, але в тих об'ємах, які дозволяють компенсувати цінові втрати.

Втім країни ОПЕК і Саудівська Аравія неодноразово висували претензії щодо того, що Росія не дотримується зобов'язань і видобуває значно більше, ніж інші. На цьому акцентував і Дональд Трамп, коли звернувся до Саудівської Аравії і закликав видобувати стільки, скільки комфортно усім, бо ціна на нафту має бути нижчою.

Трамп неодноразово обіцяв знизити ціну на нафту. Це має одразу показатися на заправних комплексах, бензоколонках. У США ціни міняють буквально за день, тому американці одразу відчують зміни. Це було одним з основних пунктів під час кампанії Трампа.

Зараз Трамп залякує Росію, що у них не буде шансів, щоб зайняти інші ринку. Тому поки росіяни в ізоляції, США вийдуть на ринок зі своїми нафтопродуктами.Якщо ви хочете домовитися в цьому напрямку – поступайтеся у війні,

– підкреслив Андрій Городницький.

Коли чекати змін

Ймовірно, подібні перемовини вже тривають між США та Росією, але на все потрібен час. Якщо є ціль, щоб ціни на нафту впали, потрібно домовлятися з Саудівською Аравією, Венесуелою, Катаром. Кулуарно про це говорять, можливо, навіть є напрацювання.

Подивимось на прикладі з Китаєм. Спочатку обіцяли 60% мита, а ввели лише 10%. Це означає, що ведуться перемовини й так само з Росією. Поки США очікують реакції, далі буде дія,

– зауважив політичний експерт.

Зараз ціна 70 доларів за барель, вона може впасти до 50 й такий варіант, ймовірно, спрацює. Так Росію вдасться економічно призупинити й Трамп це знає. Варто почати з країн Близького Сходу, щоб вони могли випустити на ринок максимальну кількість нафти.