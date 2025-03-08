Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по украинско-арабским отношениям и главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах, отметив, что первая встреча в Эр-Рияде была более открытой. Саудовская Аравия смогла продемонстрировать, что является идеальной нейтральной стороной для таких переговоров. С Турцией получилось по-другому.

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Почему вторая встреча прошла в Турции

Как рассказал Фараджаллах, в Турции заявили, что хотят быть посредником между сторонами. Поэтому следующие переговоры США и России прошли в Стамбуле. Встреча закончилась фактически ничем. Все идет тяжелее, чем хотелось бы Трампу.

Трамп думал, что вытянет Путина из изоляции, поэтому диктатор будет ему благодарным. На самом деле Путин никуда не спешит. Он не ценит человеческую жизнь,

– сказал Фараджаллах.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, вероятно, видит, что США и Россия пытаются поделить сферы влияния по всему миру. Он понял, что лучший ответ будет – поддержка Украины. Поэтому от него уже звучали важные заявления о поддержке территориальной целостности Украины, возможной отправки миротворческих войск и готовность внести свой вклад в обеспечение безопасности Европы.

Эрдоган сделал ряд важных заявлений. Это напугало Москву и Вашингтон. Они решили уйти куда-то подальше, где в эти игры не играют. Рубио и Лавров хотят встретиться в более комфортной для них столице,

– отметил Фараджаллах.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии планируют провести встречу между украинской и американской делегацией. Там обсудят основные положения соглашения по урегулированию войны и начальное прекращение огня.