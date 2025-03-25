Кремль всегда пытался навязать мнение, что Украина якобы не может выдвигать никаких условий. Как заметил 24 Каналу политолог Олег Лесной, в этом прежде всего хотели убедить США.

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Что стало понятно после переговоров

Украинская делегация четко продемонстрировала, что без Украины нельзя будет ничего решить. Наше государство имеет право на собственное мнение и придерживается конструктивного подхода. Поэтому на переговоры поехали люди, которые "заточены" на технические вопросы, ведь политические обсуждали раньше.

Зато россияне отправили в Саудовскую Аравию совершенно разных людей, среди которых работники ФСБ, бывшие госслужащие. В то время, когда мы демонстрируем конструктивный подход – Россия снова приехала с политическими заявлениями,

– подчеркнул Олег Лесной.

В составе нашей делегации люди, которые глубоко ориентируются в проблематике Черного моря, могут доступно объяснить американцам, что происходит не так. Более того, присутствовали военные, ведь эта составляющая является важнейшей. Именно поэтому в частности прибыл министр обороны.

Это показатель того, что мы очень серьезно относимся к военным вопросам и демонстрируем уважение к американской стороне. Ведь с российской стороны приехали совсем другие люди и уровень представительства не был высок.

Это свидетельствует о понимании американской стороны того, что Россия хочет играть в политику, а не в реализацию конкретного вопроса, в отличие от украинской стороны. Для нас это позитив, потому что мы сможем объяснить свою позицию, непублично реагировать на заявления, которые звучали со стороны США,

– добавил политолог.

Встречи в Саудовской Аравии – это еще одна возможность объяснить Соединенным Штатам, что на самом деле происходит, обосновать позицию Украины относительно выборов, референдума. Живое общение дает для этого значительно лучшие предпосылки. Поэтому нужно сохранять возможность поддерживать отношения с США.