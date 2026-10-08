Переговоры в США: кто вошел в состав украинской делегации и что обсудят стороны

Украинская делегация готовится к встрече, посвященной активизации дипломатических усилий и подготовке возможных трехсторонних переговоров с Россией. Стало известно, кто вошел в состав переговорной делегации, которая отправится в США уже на этой неделе.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник, консультации украинской и американской сторон начнутся 9 октября. Главной целью встреч станет обсуждение активизации дипломатических усилий и выработка механизмов прекращения войны.

Что известно о переговорах?

В состав переговорной команды от Украины, по данным СМИ, войдут председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

Будут обсуждать, как можно активизировать дипломатию, подготовить трехстороннюю встречу на уровне команд – где-то во второй половине октября американцы могут договориться с россиянами. И в целом обсудить то, что может быть реализовано с точки зрения завершения войны,

– заявил собеседник издания.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о встрече украинской делегации с американской, запланированной на 9 – 10 октября.

Глава государства призвал Вашингтон усиливать санкционное давление на Москву вместо поиска возможностей для экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что заявления о дипломатическом тупике противоречат попыткам договориться с Россией о каких-либо экономических соглашениях.

Ранее мы также писали, что Украина готова к переговорам с США и Россией и подготовила несколько вариантов прекращения огня.