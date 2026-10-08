Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело, консультації української та американської сторін розпочнуться 9 жовтня. Головною метою зустрічей буде обговорення активізації дипломатії та опрацювання механізмів завершення війни.

Що відомо про переговори?

До складу переговорної команди від України, за даними медіа, увійдуть голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Говоритимуть про те, як можна активізувати дипломатію, підготувати тристоронню зустріч на рівні команд – десь в другій половині жовтня американці можуть домовитись з росіянами. І загалом проговорити те, що може бути реалізовано з точки зору завершення війни,

– заявив співрозмовник видання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української делегації з американською, що запланована на 9 – 10 жовтня.

Глава держави закликав Вашингтон посилювати санкційний тиск на Москву замість пошуку можливостей для економічної співпраці. Він наголосив, що заяви про дипломатичний тупик суперечать спробам домовитися з Росією про будь-які економічні угоди.

Раніше ми також писали, що Україна готова до переговорів із США та Росією та підготувала кілька варіантів припинення вогню.