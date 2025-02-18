Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова члена российской делегации Кирилла Дмитриева в комментарии для CNN. Украины же во время этих российско-американских переговоров – не будет.

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Что говорит Дмитриев о встрече с командой Трампа

Известно, что официальные переговоры между США и Россией по войне в Украине должны начаться во вторник. Однако Дмитриев сказал, что уже встретился с несколькими членами команды Трампа в Эр-Рияде.

Все, что я могу сказать, это то, что они прекрасно решают проблемы. И я считаю, что президент Трамп прекрасно это делает,

– сказал россиянин.

Дмитриев отметил, что американские переговорщики пока не дали прямых обещаний российским представителям.

"Я думаю, обещание такое: давайте вести диалог, найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества", – говорит он.

Член российской делегации также возразил, что Россия в первую очередь стремилась смягчить санкции, с которыми столкнулась страна, и утверждал, что "экономики США и России могли бы получить выгоду от совместной работы".

Я считаю, что очень важно строить мосты. Американо-российские отношения очень важны для мира,

– рассказал Дмитриев.

Журналисты отметили, что Кирилл Дмитриев был избран Кремлем, чтобы тот сосредоточился на восстановлении экономических связей между США и Россией.

Недавно Дмитриев тесно сотрудничал с представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, чтобы обеспечить освобождение из России американского учителя Марка Фогеля.