Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Предостерегают, что в случае начала переговоров придется столкнуться с рядом острых вопросов, в частности территориальных.

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Что известно об этом

Издание напоминает, что российские чиновники неоднократно называли Владимира Зеленского "нелегитимным президентом", из-за, что якобы не могут происходить переговоры. Впрочем, представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готова общаться с ним ради переговоров.

В свою очередь украинский президент говорил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным. The Wall Street Journal отмечает, что подтверждение контактов с Вашингтоном со стороны Москвы сигнализирует о прогрессе в переговорах после нескольких месяцев неуверенности в способности Трампа выполнить свои обещания.

"Отсутствие каких-либо подтвержденных контактов между двумя лидерами или планов встречи, к которой Трамп публично призвал, заставляло наблюдателей гадать, как быстро могут начаться любые потенциальные переговоры", – пишут журналисты.

Замечают, что президент США также проявляет все большую нетерпеливость в отношении Путина. Дональд Трамп и его советники вынашивают планы по принуждению России к уступкам с помощью усиления санкций или снижения цен на нефть, которая является основным российским экспортом.

Если переговоры начнутся всерьез, обе стороны столкнутся с множеством острых проблем, включая вопрос, сохранит ли Россия все украинские территории, которые она заняла во время боевых действий, и получит ли Москва какое-то смягчение санкций,

– говорится в материале.

В то же время в издании отмечают, что будущее Украины не менее сложное, поскольку актуальными остаются вопросы о том, как ее "впишут в западную архитектуру безопасности" и какие гарантии ей будет предоставлено в случае потенциального заключения мирного соглашения, чтобы убедиться, что Россия не нападет снова.

Напомним, накануне в Кремле впервые признали, что контакты с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "действительно есть". По словам Пескова, это происходит с помощью "линии отдельных ведомств". Никаких дополнительных деталей по этому поводу представитель Путина не добавил.