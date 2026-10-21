"Давит на нас, а не на Россию": общественный деятель раскрыл подробности сделок между США и Кремлем

21 октября специальный посланник США Стив Виткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Белый дом использует войну в качестве рычага торговли с Кремлем и пытается склонить к уступкам именно Киев.

Такое мнение высказал общественный деятель Валерий Клочок в эфире 24 Канала. По его словам, заявления Кремля о готовности возобновить переговоры только в середине ноября являются шантажом Дональда Трампа. Россия стремится заставить Белый дом еще сильнее давить на Украину ради выгодных Москве условий.

Экономический торг и смягчение санкций

Американскому лидеру крайне необходимо заключение соглашения или, по крайней мере, энергетическое перемирие до выборов в Конгресс США. На фоне дипломатических маневров Вашингтон и Москва ведут переговоры о расширении торговых связей, в частности о экспорте российского дизельного топлива на мировые рынки и поставках минеральных удобрений.

Задача Трампа – договориться. Для него инструментом торговли с Россией является именно российско-украинская война. Поэтому Трамп давит на нас, а не на Россию,

– отметил Валерий Клочок.

Борьба за влияние и позиция Европы

Эксперт убежден, что стратегическая цель США заключается в сближении с Россией в целях будущей геополитической конкуренции с Китаем. В то же время Европейский Союз в этом вопросе фактически занял пассивную позицию.

Европейцы предоставили Дональду Трампу полный карт-бланш в вопросе урегулирования войны. Они нас поддерживают, но действия Трампа не осуждают. Это проявление слабости Европы, которое также становится инструментом давления на Украину,

– подытожил общественный деятель.

Ранее аналитик подчеркивал, что попытки задобрить Кремль не заставят агрессора остановиться, а Вашингтон своей политикой пытается у вымогать капитуляцию.