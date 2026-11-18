Украина ожидает от американской стороны подробностей о переговорах Дональда Трампа в Китае, где он участвует в саммите вместе с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. В то же время Киев и европейские партнеры подчеркивают, что никакие решения по Украине не могут приниматься без ее участия.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что Зеленский сказал о переговорах Трампа в Китае?

По словам президента, 19 ноября состоится важная встреча "Коалиции желающих", а также ряд двусторонних переговоров, в частности с представителями Соединенных Штатов.

Украина планирует обсудить с американской и европейской сторонами дальнейшие шаги в мирном процессе.

Американские представители говорили о том, что в Берлине на наших встречах предоставят необходимую информацию о переговорах президента США, которые сейчас проходят в том числе в Китае,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что Киев также рассчитывает получить информацию о событиях в Китае от других международных партнеров.

Президент подчеркнул, что Украина остается открытой для конструктивных переговоров, однако любые договоренности должны учитывать позицию непосредственных участников.

У нас с европейцами есть четкая общая позиция: вопросы Украины должны решаться с участием Украины, вопросы Европы должны решаться с участием Европы. Только такой подход и будет,

– подчеркнул он.

Что известно о встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина?

18–19 ноября в Китае проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в котором принимают участие лидеры США, Китая и России.

18 ноября Си Цзиньпин и Владимир Путин уже провели двусторонние переговоры, которые длились более двух часов.

На 19 ноября ожидается встреча Дональда Трампа с Путиным после пленарного заседания саммита. Также сообщалось о возможных трехсторонних переговорах с участием Си Цзиньпина.

Среди тем, которые могут затронуть лидеры, называют войну России против Украины, ситуацию вокруг Ирана, международную торговлю, искусственный интеллект и ядерное оружие.

В то же время окончательная повестка дня переговоров и возможные договоренности пока неизвестны.

Какие вопросы Украина поднимет на встрече "Коалиции желающих"?

Зеленский сообщил, что главным приоритетом переговоров с партнерами остается укрепление противовоздушной обороны Украины.

Также, по его словам, наблюдается прогресс в вопросе передачи Украине дополнительных истребителей F-16.

Отдельно стороны будут обсуждать финансовую поддержку Украины, в частности финансирование производства оружия и обеспечение устойчивости государственного бюджета.

Президент отметил, что Европейская комиссия подготовила механизм предоставления Украине дополнительных 45 миллиардов евро в 2027 году. Для реализации этого решения еще необходима поддержка европейских партнеров.

Что известно о переговорах в Берлине 19 ноября?

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 19 ноября прибудут в Берлин для переговоров с украинскими и европейскими официальными лицами.

Главной темой встречи станут послевоенные гарантии безопасности для Украины. Стороны также планируют обсудить экономическое восстановление страны и подготовку к следующему раунду многосторонних переговоров.

Ранее Зеленский сообщил о консультациях Украины, США и европейских партнеров по вопросам завершения войны. По их итогам стороны договорились продолжить работу в ходе встречи в Берлине.