Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Що Зеленський сказав про переговори Трампа в Китаї?

За словами президента, 19 листопада відбудеться важлива зустріч Коаліції охочих, а також низка двосторонніх переговорів, зокрема з представниками Сполучених Штатів.

Україна планує обговорити з американською та європейською сторонами подальші кроки у мирному процесі.

Американські представники говорили про те, що в Берліні на наших зустрічах дадуть необхідну інформацію про перемовини президента Америки, які зараз відбуваються і в Китаї, в тому числі– заявив Зеленський.

Він додав, що Київ також очікує отримати інформацію про події в Китаї від інших міжнародних партнерів.

Президент наголосив, що Україна залишається відкритою до конструктивних переговорів, однак будь-які домовленості мають враховувати позицію безпосередніх учасників.

Ми з європейцями маємо чітку спільну позицію: питання України повинні вирішуватися за участі України, питання Європи повинні вирішуватися за участі Європи. Тільки такий підхід і буде– підкреслив він.

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Що відомо про зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна?

18 – 19 листопада в Китаї проходить саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, в якому беруть участь лідери США, Китаю та Росії.

18 листопада Сі Цзіньпін і Володимир Путін уже провели двосторонні переговори, які тривали понад дві години.

На 19 листопада очікується зустріч Дональда Трампа з Путіним після пленарного засідання саміту. Також повідомлялося про можливі тристоронні переговори за участю Сі Цзіньпіна.

Серед тем, які можуть порушити лідери, називають війну Росії проти України, ситуацію навколо Ірану, міжнародну торгівлю, штучний інтелект та ядерну зброю.

Водночас остаточний порядок денний переговорів і можливі домовленості наразі невідомі.

Які питання Україна порушить на зустрічі Коаліції охочих?

Зеленський повідомив, що головним пріоритетом переговорів із партнерами залишається посилення протиповітряної оборони України.

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Також, за його словами, є прогрес у питанні передачі Україні додаткових винищувачів F-16.

Окремо сторони обговорюватимуть фінансову підтримку України, зокрема фінансування виробництва зброї та забезпечення стійкості державного бюджету.

Президент зазначив, що Європейська комісія підготувала механізм надання Україні додаткових 45 мільярдів євро у 2027 році. Для реалізації цього рішення ще необхідна підтримка європейських партнерів.

Що відомо про переговори в Берліні 19 листопада?

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 19 листопада прибудуть до Берліна для переговорів з українськими та європейськими посадовцями.

Головною темою зустрічі стануть повоєнні гарантії безпеки для України. Сторони також планують обговорити економічне відновлення країни та підготовку до наступного раунду багатосторонніх переговорів.

Раніше Зеленський повідомив про консультації України, США та європейських партнерів щодо завершення війни. За їхніми підсумками сторони домовилися продовжити роботу під час зустрічі в Берліні.