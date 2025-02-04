По мнению писателя, публициста, общественного деятеля и российского оппозиционера Ростислава Мурзагулова, которым он поделился с 24 Каналом, Трамп будет действовать в отношении России решительнее, чем Джозеф Байден. 47-й президент США может действительно нанести болезненный удар по Кремлю.

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Будет ли Путин сопротивляться

Мурзагулов считает, что договориться о чем-то могут только действительно равноправные партнеры. Однако Россия сегодня не является равноправным партнером США и всего западного мира. Она не является таковым даже для Китая и для тех стран, которых считает своими партнерами по антиамериканскому блоку.

У Трампа есть очень много разнообразных способов задушить режим Путина, потому что он не устраивает западное сообщество и США. Трамп не может просто так проиграть столкновение двух цивилизаций – западной и таких диктаторов как Путин и другие,

– заметил оппозиционер.

Вопрос, по его мнению, в том, насколько Путин будет сопротивляться Трампу и прозападной коалиции. При этом у главы Кремля шансы победить в этом сопротивлении равны нулю.

Этот сценарий был очевидным еще в феврале 2022 года, потому что было понятно, что расхваленная оснащенность путинской армии есть только на бумаге, что российский патриотизм существует только в эфире российских пропагандистских телеканалов, что это колосс на глиняных ногах, который упадет как только по нему будут серьезно бить,

– подчеркнул публицист.

Администрация Байдена, по его словам, как раз серьезно не била по режиму Путина, потому что боялась это делать. Она наносила удары, которые не приносили Кремлю особого вреда.

Рынок нефти в России в определенный период противостояния Байдена с Путиным приносил российской экономике больше денег, чем раньше. Что является позором для руководителя огромной мировой державы,

– подчеркнул он.

Сегодня Трамп пытается это изменить и предстать во всей красе американского вершителя судеб. Если в отношении рынка нефти Трамп будет последовательным, активизируя нефтяную отрасль в США и снизив цены на нефть для России, что вполне возможно, то у Путина, как отметил Ростислав Мурзагулов, начнутся глобальные экономические проблемы.

Рассуждать о том, что Путин может в чем-то отказать Трампу и выйти победителем из противостояния, очень наивно. Это означает непонимание сегодняшних США и их союзников и России и ее "союзников", которые пользуются ею.

Поэтому сейчас нужно говорить о том, как путинский режим закончит свое существование и примет все условия, которые ему выдвинут, в частности, по компенсациям. Однако возможность победы Путина и его переигрывания Трампа никоим образом не просматривается,

– сказал он.

Отметим, что политтехнолог Тарас Загородний считает, что Трамп уже начал давить на союзников Кремля. Именно с этим связано исчезновение военных КНДР из Курской области. Загородний считает, что Трампа нельзя сравнивать с главой Кремля, ведь "для Трампа Путин – никто". Он, по словам политтехнолога, знает, что "в мире есть только одна страна, которая имеет право на применение силы" – это США.