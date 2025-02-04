На думку письменника, публіциста, громадського діяча та російського опозиціонера Ростислава Мурзагулова, якою він поділився з 24 Каналом, Трамп буді діяти щодо Росії рішучіше, ніж Джозеф Байден. 47-й президент США може дійсно завдати болючого удару по Кремлю.

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Чи буде Путін чинити спротив

Мурзагулов вважає, що домовитися про щось можуть лише дійсно рівноправні партнери. Проте Росія сьогодні не є рівноправним партнером США та усього західного світу. Вона не є таким навіть для Китаю та для тих країн, яких вважає своїми партнерами по антиамериканському блоку.

У Трампа є дуже багато різноманітних способів задушити режим Путіна, тому що він не влаштовує західну спільноту і США. Трамп не може просто так програти зіткнення двох цивілізацій – західної і таких диктаторів як Путін та інші,

– зауважив опозиціонер.

Питання, на його думку, у тому, наскільки Путін буде чинити спротив Трампу і прозахідній коаліції. При цьому в очільника Кремля шанси перемогти у цьому спротиві дорівнюється нулю.

Цей сценарій був очевидним ще у лютому 2022 року, тому що було зрозуміло, що розхвалена оснащеність путінської армії є тільки на папері, що російський патріотизм існує тільки в ефірі російських пропагандистських телеканалів, що це колос на глиняних ногах, який впаде як тільки по ньому будуть серйозно бити,

– підкреслив публіцист.

Адміністрація Байдена, за його словами, як раз серйозно не била по режиму Путіна, тому що боялась це робити. Вона завдавала ударів, які не приносили Кремлю особливої шкоди.

Ринок нафти в Росії в певний період протистояння Байдена з Путіним приносив російській економіці більше грошей, ніж раніше. Що є ганьбою для керівника величезної світової держави,

– наголосив він.

Сьогодні Трамп намагається це змінити і постати у всій красі американського вершителя долі. Якщо щодо ринку нафти Трамп буде послідовним, активізуючи нафтову галузь в США і знизивши ціни на нафту для Росії, що цілком можливо, то у Путіна, як відзначив Ростислав Мурзагулов, почнуться глобальні економічні проблеми.

Розмірковувати про те, що Путін може у чомусь відмовити Трампу і вийти переможцем з протистояння, дуже наївно. Це означає не розуміння сьогоднішніх США та їхніх союзників і Росії і її "союзників", які користуються нею.

Тому зараз потрібно говорити про те, як путінський режим закінчить своє існування і прийме всі умови, які йому висунуть, зокрема, щодо компенсацій. Однак можливість перемоги Путіна та його перегравання Трампа жодним чином не проглядається,

– сказав він.

Зазначимо, що політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Трамп вже почав тиснути на союзників Кремля. Саме з цим пов'язане зникнення військових КНДР з Курської області. Загородній вважає, що Трампа не можна порівнювати з очільником Кремля, адже "для Трампа Путін – ніхто". Він, за словами політтехнолога, знає, що "у світі є лише одна країна, яка має право на застосування сили" – це США.