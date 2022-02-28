Первый раунд переговоров Украины с Россией завершился: детали от ОП
Переговоры Украины и России на украинско-белорусской границе 28 февраля завершились. Впоследствии украинская сторона проинформировала о результатах.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что переговоры были трудными. Об этом вечером 28 февраля он написал в своем твиттере.
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Первые подробности от ОП
"Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", – написал в соцсети представитель украинской делегации.Важно! Ранее он сообщил, что основной целью встречи был вопрос прекращения огня на территории Украины и боевых действий.
"На переговорах нашли точки, по которым можно искать общие позиции", – подчеркнул Подоляк. Теперь украинская и российская делегации отправляются в столицы для консультаций.
Подоляк о переговорах с Россией: смотрите видео
Отметим, нардеп Евгения Кравчук рассказала, что украинская делегация добиралась до места встречи на польском вертолете через Польшу, поскольку Киев понимал, что Минск и Москва могут в любой момент предать.
К запланированной локации делегация Украины прибыла около 10:30.
Члены украинской делегации:
- министр обороны Алексей Резников,
- председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк,
- первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин,
- нардеп Рустем Умеров,
- заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.
Украина договорилась о переговорах с Россией
- Президент Владимир Зеленский 27 февраля сообщил, что ему позвонил Александр Лукашенко. Во время разговора украинский лидер и самопровозглашенный президент Беларуси договорились о переговорах Украины с Россией.
- Шли четвертые сутки, с тех пор как страна-оккупант начала полномасштабное вторжение в Украину.
- Зеленский и Лукашенко договорились, что украинская делегация встретится с российской на украинско-белорусской границе.
- Во время разговора Лукашенко взял на себя ответственность за то, что во время процесса визита украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на территории Беларуси, будут оставаться на земле.
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