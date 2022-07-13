В Стамбуле проходят переговоры о разблокировании украинского зерна

В Стамбуле начались переговоры между Украиной и россией по разблокированию украинских портов для экспорта зерна. Переговоры проходят при участии представителей ООН и Турции.

В ходе переговоров стороны будут пытаться "выйти из тупика по экспорту зерна". Ведь россия заблокировала украинские порты, и наше государство не может экспортировать продукцию. Украина тоже выставила минные поля, чтобы предотвратить атаки с моря.

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В то же время, Украина является важным экспортером пшеницы и зерновых, таких как ячмень и кукуруза. Она также снабжала почти половину всего подсолнечного масла, которое продается на мировых рынках. И блокировка портов после военного вторжения россии привела к резкому росту цен на продовольствие. А миллионы людей оказались на грани голода. Из-за этого тревогу забили в ООН.

Это первые переговоры с участием представителей Украины и россии с 29 марта. Тогда они тоже прошли в Турции. Но добиться прекращения войны с россией не удалось.

Проблемой в переговорном процессе являются требования россии. Среди которых право "обыскивать корабли во избежание контрабанды оружия". А также то, что россия сама пытается вывозить кораблями награбленное зерно из оказавшихся под оккупацией украинских портов.

В Турции заявляют, что в регионе около 20 торговых судов, которые можно быстро загрузить и отправить на мировые рынки.

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План ООН предусматривает, что корабли следуют безопасными "коридорами", проходящими между известными местоположениями мин.

Эксперты говорят, что разминирование Черного моря представляет собой сложную операцию, которая может занять месяцы – слишком долго, чтобы преодолеть растущий глобальный продовольственный кризис.

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