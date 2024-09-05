Во время выступления 5 сентября на Восточном экономическом форуме глава Кремля снова повторил о своей открытости к мирным переговорам. В то же время заявил, что они должны происходить не на основе "эфемерных требований", а на основе документов, которые были подготовлены в Стамбуле.

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Предложение встретиться в Вене

На речь российского диктатора отреагировал канцлер Австрии Карл Негаммер. Он отметил, что принял к сведению заявления Путина о его готовности к переговорам о завершении войны с Украиной.

Негаммер отметил, что любые переговоры должны происходить без предварительных условий и на уровне глаз.

Австрия будет готова поддерживать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, и служить местом проведения переговоров как место расположения штаб-квартиры ОБСЕ,

– сказал канцлер.

К слову, президент Зеленский заявил, что представители России обязательно должны присутствовать на втором саммите мира. Без участие Москвы дипломатически завершить войну очень сложно.