Під час виступу 5 вересня на Східному економічному форумі очільник Кремля знову повторив про свою відкритість до мирних перемовин. Водночас заявив, що вони мають відбуватися не на основі "ефемерних вимог", а на основі документів, які були підготовлені в Стамбулі.

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Пропозиція зустрітися у Відні

На промову російського диктатора відреагував канцлер Австрії Карл Негаммер. Він зауважив, що взяв до відома заяви Путіна про його готовність до переговорів про завершення війни з Україною.

Негаммер наголосив, що будь-які переговори мають відбуватися без попередніх умов і на рівні очей.

Австрія буде готова підтримувати справедливий і міцний мир, заснований на міжнародному праві, і служити місцем проведення переговорів як місце розташування штаб-квартири ОБСЄ,

– сказав канцлер.

До слова, президент Зеленський заявив, що представники Росії обов'язково повинні бути присутніми на другому саміті миру. Без участь Москви дипломатично завершити війну дуже складно.