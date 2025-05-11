Мечта каждого оккупанта: какой сценарий хочет реализовать Путин, заявив о переговорах

Несмотря на заявления российского диктатора, наступление на фронте не остановилось. Оккупанты не придерживались "перемирия" ни во время Пасхи, ни на День победы, поэтому новые предложения Путина о переговорах выглядят довольно сомнительно.

Во время так называемого "перемирия" враг продолжал наступление на разных направлениях. Как рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук, Кремль даже не думал останавливать свою стратегическую наступательную операцию.

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Что кроется за новыми заявлениями Путина

Можно вспомнить, как в декабре 2024 года россияне подводили итоги так называемой "сво". Тогда коллегия министерства обороны России публично заявила, что в этот год удалось перехватить инициативу в украинской армии. Поэтому следующим шагом в 2025 году должно было быть достижение целей, которые обозначили еще в начале вторжения.

Ни Путин, ни его генералы от своих военных целей не отказались, продолжается наступательная операция. Возможно, они согласятся на переговоры, когда поймут, что точно не будут иметь успеха,

– отметил Павел Лакийчук.

Сейчас все заявления Кремля о якобы готовности к переговорам напоминают "Минские договоренности". Тогда Россия также требовала, чтобы ВСУ вышли из Донецкой области и после того начались все остальные дискуссии. Сейчас Путин настаивает на возвращении к так называемым Стамбульским договоренностям.

Обратите внимание! Во время переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия требовала от Украины отказаться от вступления в НАТО, сократить армию, признать русский язык как второй официальный. Оккупационные силы должны были остаться в Крыму, а в Донецкой и Луганской области – создать специальную границу.

"Стамбульские договоренности были подготовкой акта капитуляции Украины. Украина его не подписала. Очевидно, что достичь военных целей, если мы просто сдадимся, будет выгодно России. Это значительно легче, не надо тратить снарядов, ракет. Это мечта каждого оккупанта и агрессора", – добавил Павел Лакийчук.

Но Украина не приняла такой сценарий. Ведь понятно, что все заявления Кремля – это лишь желание любым способом продолжать войну.

К слову, Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с новым заявлением. Он традиционно обвинял Украину в войне, нарушении всех соглашений, но дальше предложил провести прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Впоследствии в Кремле объяснили, что сначала хотят говорить "о причинах войны", а потом о перемирии.