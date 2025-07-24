Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что позиция Украины является правильной и неизменной. Речь идет о полном и безусловном прекращении огня, встрече глав государств и продолжении гуманитарного трека.

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Будет ли прогресс на переговорах Украины и России?

Как отметил Загородний, Россия сейчас вообще не заинтересована в том, чтобы прекратить войну. Кажется, пока Путин будет находиться у власти, до тех пор сильного прогресса в переговорах будет трудно достичь.

Было достаточно ожидаемо, что Россия не захочет сейчас организовать встречу Зеленского и Путина. Они и дальше будут тянуть и многое рассказывать.

Несмотря на это, важно, что удалось договориться о дальнейшем масштабном обмене пленными. Это – замечательный результат от переговоров.

Мы понимаем, что такое плен в России. Хорошо, что тут удалось договориться. В общем Путин пытается блефовать, что готов воевать еще долго. Но, я думаю, что этой осенью Россию ждут очень хорошие для нас и очень плохие для них новости,

– сказал Загородний.

Добавим, Украина предлагала провести встречу Зеленского и Путина до конца августа при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана. В России не хотят этого сейчас делать.