В начале июля Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС. Тогда премьер Орбан посетил Киев, а затем прибыл в Москву. Встреча венгра с российским диктатором вызвала волну критики на Западе.

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"Диалог Путина и Зеленского – обязателен"

6 сентября Виктор Орбан посетил экономический форум в итальянском городе Черноббио. Там политика спросили, возможна ли встреча Путина и Зеленского.

Конечно. Это необходимо! ... Первый вопрос – общения. Если нет коммуникации, война становится все хуже и хуже,

– ответил венгерский премьер.

Отдельно Виктор Орбан отметил, что у него "хорошие отношения" с Зеленским даже после того, как он встречался с Путиным в Москве.

Отметим, что президент Зеленский также примет участие в форуме в Черноббио. Глава государства уже прилетел в Италию.

К слову, 5 сентября на Восточном экономическом форуме Владимир Путин отметил якобы о готовности к переговорам с Украиной, но на условиях Стамбульских документов. Канцлер Австрии ответил, что он принял заявление главы Кремля к сведению, и предложил ему и Зеленскому встречу в Вене.