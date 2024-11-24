После победы Трампа на выборах Путин заявил, что готов к переговорам о прекращении войны, но они должны происходить с учетом "реалий на земле", передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Путин начнет переговоры, но не завершит войну

Впрочем, как отмечает издание, российский диктатор не спешит начинать диалог. Он чувствует, что побеждает на поле боя.

Хотя экономика России начинает все больше страдать от войны: цены на продукты питания ежемесячно растут на 9 процентов; процентные ставки – более чем на 20 процентов, впрочем, это еще не кризис.

Российское оружие советских времен должно закончиться у оккупантов до конца 2025 года.

Поэтому, вероятно, Путин может начать переговоры в начале следующего года, но продолжать воевать до его конца, усиливая атаки на мирных жителей каждый раз, когда переговоры идут не так, как ему нравится.

Независимо от того, приостановятся боевые действия в 2025 году или нет, суверенитет Украины зависит от ее вооруженности до зубов. По крайней мере в течение следующих двух лет. Это обеспечить будет трудно без американской артиллерии и материально-технического обеспечения, подчеркивает Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб.

Если ЕС и Великобритания арестуют российские государственные активы на сумму 300 миллиардов долларов, находящихся в банке Euroclear, Трампу не придется тратить деньги на Украину. На эти средства можно будет закупить для нее оружие.

К слову, в NYT подчеркнули, что удар Путина по Днепру баллистикой средней дальности имел не военную цель, а политическую. Глава Кремля хочет иметь более сильную позицию на переговорах после инаугурации Трампа.