Після перемоги Трампа на виборах Путін заявив, що готовий до перемовин про припинення війни, але вони мають відбуватися з урахуванням "реалій на землі", передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Путін почне переговори, але не завершить війну

Втім, як зазначає видання, російський диктатор не поспішає розпочинати діалог. Він відчуває, що перемагає на полі бою.

Хоча економіка Росії починає дедалі більше страждати від війни: ціни на харчові продукти щомісяця зростають на 9 відсотків; процентні ставки – на понад 20 відсотків, втім, це ще не криза.

Російська зброя радянських часів має закінчитися в окупантів до кінця 2025 року.

Тому, ймовірно, Путін може розпочати переговори на початку наступного року, але продовжувати воювати до його кінця, посилюючи атаки на мирних жителів щоразу, коли переговори йдуть не так, як йому подобається.

Незалежно від того, призупиняться бойові дії у 2025 році чи ні, суверенітет України залежить від її озброєності до зубів. Принаймні протягом наступних двох років. Це забезпечити буде важко без американської артилерії та матеріально-технічного забезпечення. На цьому наголошує Джек Уотлінг з Королівського інституту об’єднаних служб.

Якщо ЄС і Велика Британія заарештують російські державні активи на суму 300 мільярдів доларів, що знаходяться в банку Euroclear, Трампу не доведеться витрачати гроші на Україну. На ці кошти можна буде закупити для неї зброю.

До слова, у NYT підкреслили, що удар Путіна по Дніпру балістикою середньої дальності мало не військову мету, а політичну. Очільник Кремля хоче мати сильнішу позицію на переговорах після інавгурації Трампа.