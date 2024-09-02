Откровенно странными были слова, что для начала переговоров нужно лишь "выгнать бандитов с Курщины". Политолог Николай Давидюк отметил 24 Каналу, что сейчас главным условием является вернуть России видимость ее государственности.

Смотрите также "По приказу друга Путина": в России ученым приказали срочно придумать лекарство от старости

Почему Путин изменил риторику

В начале так называемой "сво" Владимир Путин говорил о "денацификации и демилитаризации". Он убеждал, что Россия должна уничтожить военные базы в Украине и многое другое. То есть сейчас он готов идти на определенные уступки.

Мы видим тотальную смену риторики. Это означает, что переговоры могут быть, в частности по Курску,

– предположил Николай Давидюк.

Россия не сможет так долго врать и убеждать, что все якобы под контролем. Процесс распада страны-агрессора ускорится.

Визит Путина в Туву не совсем понятен. Фактически он приехал, чтобы рассказать детям, что у них нет будущего, что всех мужчин заберут на войну и когда они вырастут, их ждет то же самое. Ведь Россия постоянно с кем-то воюет и хочет кого-то захватить.

Присутствие ВСУ на Курщине демонстрирует, что граница "голая", а никакой силы у Путина нет,

– отметил политолог.

Стоит вспомнить, что 2 сентября глава Кремля прибыл в Монголию. На эту страну в России всегда смотрели с точки зрения прошлого и стремились восстановить такую же сильную империю, которая когда-то существовала. Но сейчас ситуация изменилась, в Монголию идут западные инвестиции, а страна-агрессор не является для них особенно интересной.