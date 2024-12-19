Путин не будет говорить с Зеленским: президент России снова назвал условия для переговоров

Российский президент Владимир Путин провел пресс-конференцию и прямую линию с народом. он ответил на важные вопросы, в частности, они касались и вторжения в Украину.

Владимир Путин ответил на вопрос о переговорах с Украиной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию.

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Россия хочет переговоров на своих условиях

По словам Путина Россия не имеет условий для начала переговоров, но идти они должны на базе проектов договоров, которые были подготовлены в Стамбуле в первые недели войны.

Кроме этого, соглашение можно заключить только с легитимной властью Украины, но президента Владимир Зеленского таковым не считают.

В то же время он отметил, что Россия сядет за стол переговоров с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность. По его словам, законная власть в Украине сейчас – это парламент, Верховная рада, и соглашение может быть подписано спикером Рады.

Кроме этого, Путин также сказал, что очертил условия во время своего выступления еще в июне. Россия постоянно отвергает любые мирные переговоры, которые не учитывают всех ее требований. В частности, Украина должна отказаться от амбиций вступления в НАТО и уступить территории.

Наше государство не согласно с такими условиями.

Украина вышла из переговорного процесса весной 2022 года. Владимир Путин и в дальнейшем пытается общаться ультиматумами. В то же время президент Украины неоднократно заявлял, что переговоры возможны только с позиции силы, поэтому Россию необходимо принудить к миру.