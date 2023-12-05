Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что Россия постоянно манипулирует темой переговоров и в то же время не выполняет условия для возвращения к переговорному процессу. По его словам, государство-террорист четко отдает себе отчет, что не сможет достичь каких-либо политических и военных результатов накануне российских президентских выборов, которые запланированы на март 2024 года.
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Позиция Киева остается неизменной
Вениславский напомнил об утвержденном указом Зеленского решении СНБО о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Он назвал это абсолютно адекватной политической реакцией на начатую Россией непровоцированную войну, целью которой является уничтожение украинской нации и национальной государственности.
По его словам, в международном праве еще не изобретен механизм окончания российско-украинской войны, кроме "некоего мирного договора, участниками которого обычно выступают стороны военного конфликта, возможно, государства-гаранты". Политик отметил, что любая война неизбежно завершается мирным соглашением, в котором прописывается ответственность страны-агрессорки, возмещение ею вреда и привлечение ее к ответственности. Вениславский заявил, что юридической основой для будущего соглашения станут Закон Украины "О международных договорах Украины" и Венская конвенция о праве международных договоров.
Однако война может завершиться только при полной деоккупации всей территории Украины, как указано в Формуле мира Зеленского.
Только после этого можно вести какие-то переговоры. И наши западные партнеры это тоже должны понимать. К тому же они поддерживают эту Формулу мира,
– сказал представитель президента в Верховной Раде.
Он подчеркнул, что позиция Киева абсолютно точно остается неизменной. Любые переговоры с Россией возможны только после выхода Украины на государственные границы 1991 года.
Что говорят чиновники о переговорах с Россией
- Недавно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что при каденции Владимира Зеленского не будет ни одного "Минска-3". По его словам, действующий украинский лидер не пойдет на переговоры со страной-агрессоркой, потому что никакие условия относительно наших территорий, независимости и суверенитета неприемлемы.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тоже не так давно высказался по поводу переговоров. Он напомнил, что все переговоры Киева и Москвы с 2014 года заканчивались ничем. Министр также указал на отсутствие каких-либо гарантий прекращения российской агрессии.
- Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что в 2022 году на переговорах в Беларуси и Турции Россия требовала от Украины внеблокового статуса и отказа от курса в НАТО. Однако украинская сторона отказалась от дальнейших переговоров из-за необходимости внесения конституционных изменений и отсутствия стопроцентных гарантий безопасности.