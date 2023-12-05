Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зауважив, що Росія постійно маніпулює темою перемовин й водночас не виконує умов для повернення до переговорного процесу. За його словами, держава-терорист чітко усвідомлює, що не зможе досягти будь-яких політичних та військових результатів напередодні російських президентських виборів, які заплановані на березень 2024 року.

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Позиція Києва залишається незмінною

Веніславський нагадав про затверджене указом Зеленського рішення РНБО про неможливість проведення перемовин з Владіміром Путіним. Він назвав це абсолютно адекватною політичною реакцією на розпочату Росією неспровоковану війну, метою якої є знищення української нації та національної державності.

За його словами, у міжнародному праві ще не винайдено механізму закінчення російсько-української війни, окрім "якогось мирного договору, учасниками якого зазвичай виступають сторони військового конфлікту, можливо, держави-гаранти". Політик зауважив, що будь-яка війна неминуче завершується мирною угодою, в якій прописується відповідальність країни-агресорки, відшкодування нею шкоди та притягнення її до відповідальності. Веніславський заявив, що юридичним підґрунтям для майбутньої угоди стануть Закон України "Про міжнародні договори України" та Віденська конвенція про право міжнародних договорів.

Однак, війна може завершитися лише за умови повної деокупації всієї території України, як вказано у Формулі миру Зеленського.

Тільки після цього можна вести якісь перемовини. І наші західні партнери це також мають розуміти. До того ж вони підтримують цю Формулу миру,

– сказав представник президента у Верховній Раді.

Він наголосив, що позиція Києва абсолютно точно залишається незмінною. Будь-які переговори з Росією можливі лише після виходу України на свої державні кордони 1991 року.

Що кажуть високопосадовці про перемовини з Росією