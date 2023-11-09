Немає жодної гарантії, що Росія припинить свою агресію щодо України. Очільник МЗС переконує, що для Путін це буде лише пауза – він не готовий до переговорів.

Дивіться також Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року

Переговори – лише пауза

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до тих, у кого коротка пам'ять. Він нагадав, що в період з 2014 до 2022 року влада провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей час досягнули 20 домовленостей щодо припинення вогню – однак їх порушила Росія. Ці розмови ні до чого не привели.

Жоден із 200 раундів переговорів чи 20 угод про припинення вогню не завадили Путіну розпочати жорстоке повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року,

– наголосив Кулеба.

Він наголосив, що ті, хто стверджує, що Україна повинна зараз вести переговори з Росією, не проінформовані у ситуації або ж обмануті. Також ймовірно, що такі люди стають на бік Росії і хочуть, щоб Путін взяв паузу перед ще більшою агресією. Кулеба переконує, що ми не повинні потрапити у цю пастку.

Перемовини Росії та України неможливі