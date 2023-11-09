Нет никакой гарантии, что Россия прекратит свою агрессию по отношению к Украине. Глава МИД убеждает, что для Путин это будет только пауза – он не готов к переговорам.

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Переговоры – только пауза

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к тем, у кого коротка память. Он напомнил, что в период с 2014 по 2022 годы власти провели около 200 раундов переговоров с Россией. За это время достигли 20 договоренностей по прекращению огня – однако их нарушила Россия. Эти разговоры ни к чему не привели.

Ни один из 200 раундов переговоров или 20 соглашений о прекращении огня не помешали Путину начать жестокое полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года,

– подчекнул Кулеба.

Он подчеркнул, что те, кто утверждает, что Украина должна сейчас вести переговоры с Россией, не проинформированы в ситуации или обмануты. Также возможно, что такие люди становятся на сторону России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще большей агрессией. Кулеба убеждает, что мы не должны попасть в эту ловушку.

Переговоры России и Украины невозможны