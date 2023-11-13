Росія розглядає варіант "мирних перемовин" як вигідну для себе можливість. Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський, зауваживши, що росіяни у такий спосіб геть не визнають свій програш.

Варто переглянути Все в межах формули миру: США заперечили обговорення питання переговорів з Росією

Чого домагається Росія

Днями президент Чехії Петер Павел сказав, що наступного року можливі переговори між Україною та Росією. З країни-агресорки лунають заклики до перемовин. І таких прикладів за останній час назбиралось чимало.

Активізація Росії у цьому контексті зовсім не свідчить про їхнє розуміння своєї поразки. Навіть навпаки.

"У нас чомусь вважають, що якщо росіяни йдуть на переговори, це означає, що вони почуваються слабкими. Але згадаймо, як росіяни рефлексують про Другу світову війну та як дипломатичним шляхом виводили країни антигітлерівської коаліції. Для них нав'язування мирних перемовин було актом насильства, який гірший ніж ведення самої війни проти Румунії, Болгарії та Фінляндії", – зазначив Іван Киричевський.

Річ у тім, що 1944 році росіяни дуже грубо фінському уряду нав'язали мирні перемовини під час радянсько-фінської війни (1941 – 1944). Тоді у Фінляндії умови перемир'я сприйняли як нищівні. А період, що розпочався одразу після перемир'я у вересні 1944 року, часто згадують у Фінляндії як "роки загрози".

Ситуація насправді страшна. А якщо ще почитати, що пишуть у газетах, на кшталт, "Россия в глобальной политике", то ці, вибачте, шмаркачі, переконані у своїй перемозі. Вони розглядають акт мирних перемовин як акт насилля,

– наголосив Киричевський.

У Росії, можливо, відчувають, що їм треба пауза для відновлення сил, а тому комбінують свої акти насилля.

Зверніть увагу! У жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про неможливість перемовин з Росією.

Іван Киричевський про заклики Росії до перемовин: дивіться відео

Росія закликає Україну до перемовин: що відомо