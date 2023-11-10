У Росії знову заговорили про нібито готовність до переговорів з Україною. Цього разу заяву зробив помічник президента Юрій Ушаков, пише 24 Канал.

До речі Шойгу заявив про готовність до переговорів із Україною

Нова заява Росії про перемовини з Україною

Росія готова до переговорів з Україною, але від української сторони останніми місяцями не було навіть натяків на нові контакти з Росією,

– заявив Ушаков.

Ба більше, Путін в жовтні сам говорив, що нібито схиляється до вирішення "конфлікту" шляхом мирних переговорів. Схоже, в Росії працюють виключно по методичках та говорять одне і теж. Втім насправді це виглядає не так і експерти припускали думку, що це потрібно заради того, аби зробити паузу у війні з Україною.

Читайте також Ми не довіряємо терористам, – Зеленський про мирні переговори з Росією

Чи можливі переговори Путіна з Зеленським