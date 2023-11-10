У Росії знову заговорили про нібито готовність до переговорів з Україною. Цього разу заяву зробив помічник президента Юрій Ушаков, пише 24 Канал.
До речі Шойгу заявив про готовність до переговорів із Україною
Нова заява Росії про перемовини з Україною
Росія готова до переговорів з Україною, але від української сторони останніми місяцями не було навіть натяків на нові контакти з Росією,
– заявив Ушаков.
Ба більше, Путін в жовтні сам говорив, що нібито схиляється до вирішення "конфлікту" шляхом мирних переговорів. Схоже, в Росії працюють виключно по методичках та говорять одне і теж. Втім насправді це виглядає не так і експерти припускали думку, що це потрібно заради того, аби зробити паузу у війні з Україною.
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Чи можливі переговори Путіна з Зеленським
- Володимир Зеленський заявляв, що Путін блокуватиме будь-яку угоду. Президент відкинув можливість дипломатії з Росією. Глава держави сказав, що жодна з попередніх спроб не мала успіху, оскільки Путін не хоче миру.
- Михайло Подоляк – радник Офісу Президента сказав, що наразі перемовини з Путіним не мають сенсу. Поки Росія не виведе війська та продовжуватиме війну та додав, що президент Росії нереалістично та неадекватно оцінює себе та свої можливості.
- А прессекретар президента Сергій Никифоров наголосив, що орієнтуватись потрібно на слова Володимира Зеленського, адже рішення має прийняти він.
- Раніше, політолог Андрій Вігірінський розповідав 24 Каналу, що на ситуацію з перемовинами мають вплив різні фактори, через які позиція України може змінюватися. Політолог уточнив, що може існувати не тільки формат переговорів на рівні президентів. На його думку, перемовини можливі, але це точно будуть не переговори лідерів країн, бо в обидвох сторін є позиція, яка їх відкидає.