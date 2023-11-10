В России снова заговорили о якобы готовности к переговорам с Украиной. В этот раз заявление сделал помощник президента Юрий Ушаков, пишет 24 Канал.
Кстати говоря Шойгу заявил о готовности к переговорам с Украиной
Новое заявление России о переговорах с Украиной
Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намеков на новые контакты с Россией,
– заявил Ушаков.
Более того, Путин в октябре сам говорил, что якобы склоняется к решению "конфликта" путем мирных переговоров. Похоже, в России работают исключительно по методикам и говорят одно и тоже. Впрочем, на самом деле это выглядит не так и эксперты предполагали мнение, что это нужно ради того, чтобы сделать паузу в войне с Украиной.
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Возможны ли переговоры Путина с Зеленским
- Владимир Зеленский заявлял, что Путин будет блокировать любое соглашение. Президент исключил возможность дипломатии с Россией. Глава государства сказал, что ни одна из предыдущих попыток не имела успеха, поскольку Путин не хочет мира.
- Михаил Подоляк – советник Офиса Президента сказал, что сейчас переговоры с Путиным не имеют смысла. Пока Россия не выведет войска и будет продолжать войну и добавил, что президент России нереалистично и неадекватно оценивает себя и свои возможности.
- А пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подчеркнул, что ориентироваться нужно на слова Владимира Зеленского, ведь решение должно принять он.
- Ранее, политолог Андрей Вигиринский рассказывал 24 Канала, что на ситуацию с переговорами оказывают влияние разные факторы, из-за которых позиция Украины может изменяться. Политолог уточнил, что может существовать не только формат переговоров на уровне президентов. По его мнению, переговоры возможны, но это точно будут не переговоры лидеров стран, потому что у обеих сторон есть позиция, которая отвергает их.