Переговоры Украины и США в Берлине продолжаются, но без Зеленского, – СМИ
- Переговоры между Украиной и США в Берлине продолжаются без участия президента Зеленского.
- Зеленский назвал переговоры непростыми, но продуктивными, обсудили много деталей.
Контакты Украины и Соединенных Штатов в Берлине продолжаются. Переговоры между сторонами сторон в понедельник, 15 декабря, продолжаются и в дальнейшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
Как идут переговоры?
По данным источников издания, переговоры украинской и американской делегаций в Берлине продолжаются. Впрочем, согласно обнародованной информации, президент Владимир Зеленский в них уже не участвует.
Отметим, комментируя свои контакты с американской стороной, Владимир Зеленский назвал сегодняшние переговоры непростыми, но продуктивными. По его словам, обсудили много деталей.
Он отметил, что нужно встречаться, работать для создания достойных условий для завершения войны. Такое заявление он сделал во время выступления на закрытии Немецко-украинского экономического форума в Берлине.
Что было на переговорах в последнее время?
- Ранее сообщалось, что сегодняшний онлайн-разговор между министрами иностранных дел стран-членов Европейского Союза и представителями США не состоялась по плану из-за технического сбоя.
- В то же время Bild сообщает, что Украина готова идти на компромиссы в переговорах с Россией. Это также касается временного отказа от части своих территорий. Вопрос Донбасса остается "красной линией".
- Но, как сообщали ранее в AFP, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер настаивают на том, чтобы Украина все же, несмотря на нежелание, согласилась отказаться от Донбасса.