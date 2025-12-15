Переговоры Украины и США в Берлине продолжаются, но без Зеленского, – СМИ

Контакты Украины и Соединенных Штатов в Берлине продолжаются. Переговоры между сторонами сторон в понедельник, 15 декабря, продолжаются и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, передает 24 Канал.

Как идут переговоры?

По данным источников издания, переговоры украинской и американской делегаций в Берлине продолжаются. Впрочем, согласно обнародованной информации, президент Владимир Зеленский в них уже не участвует.

Отметим, комментируя свои контакты с американской стороной, Владимир Зеленский назвал сегодняшние переговоры непростыми, но продуктивными. По его словам, обсудили много деталей.

Он отметил, что нужно встречаться, работать для создания достойных условий для завершения войны. Такое заявление он сделал во время выступления на закрытии Немецко-украинского экономического форума в Берлине.

Что было на переговорах в последнее время?