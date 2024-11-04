Андрей Ермак отметил, что Украина не имеет никаких прямых переговоров с Россией. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на телемарафон.

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Что известно о слухах о переговорах

В частности, Ермак отметил, что сообщение, будто между Украиной и Россией существуют договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, не соответствует действительности. По его словам, в этом вопросе Украина взаимодействует с другими государствами через специальные конференции, но без участия России.

Обратите внимание! Ермак рассказал, что такие конференции уже состоялись по вопросам энергетической и продовольственной безопасности. Последняя из них, посвященная энергетической безопасности, проходила при поддержке Катара, и после нее были определены основные принципы для мирного плана.

Если третьи страны, например, Катар или Турция, впоследствии заключат соглашения с Украиной и отдельно с Россией для обеспечения этих принципов, то Украина готова их рассмотреть.

Что мне известно на сегодня: пока никаких договоренностей ни у кого нет. Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть, потому что это абсолютно соответствует тем принципам, которые заложены в Формуле мира Украины,

– добавил руководитель Офиса Президента.

На уточнение, требовали ли международные партнеры от Украины не атаковать определенные объекты на территории России, Ермак ответил, что таких требований не было, но они готовы поддержать инициативу по соглашениям в сфере энергетической безопасности при условии, что они будут заключены при посредничестве третьей стороны.