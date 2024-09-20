Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, отметив, что сейчас фронт еще не полностью удалось стабилизировать.

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Амбиции российского диктатора должны быть разрушены

Генерал США считает, что та позиция силы, с которой Украина могла бы начать переговоры с Россией, еще не достигла своего желаемого уровня.

Операция в Курской области еще продолжается, приятно видеть чрезвычайные потери, нанесенные российским войскам в Донецкой и Луганской областях, в других местах фронта. Но сейчас это не та позиция силы Украины, которую я бы хотел видеть, как ее горячий сторонник, как тот, кто приезжал сюда еще когда она была в составе СССР и видел ее значительное развитие за последние десятилетия. Я предпочитаю, чтобы ужасные амбиции Путина были полностью разрушены,

– озвучил Петреус.

К сведению! Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уже целесообразно начинать переговоры с Россией для завершения войны. По его словам, сейчас настало время для этого. Шольц отметил, что поддерживает идею участия представителей России во втором Саммите мира. Украина планирует провести его в ноябре 2024 года. Президент Зеленский считает, что без участия российской стороны дипломатическое завершение войны будет крайне сложным.