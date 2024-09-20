Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус, зазначивши, що нині фронт ще не повністю вдалося стабілізувати.

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Амбіції російського диктатора мають бути зруйновані

Генерал США вважає, що та позиція сили, з якою Україна могла б розпочати переговори з Росією, ще не досягла свого бажаного рівня.

Операція в Курській області ще триває, приємно бачити надзвичайні втрати, завдані російським військам на Донеччині та Луганщині, в інших місцях фронту. Але зараз це не та позиція сили України, яку я б хотів бачити, як її палкий прихильник, як той, хто приїжджав сюди ще коли вона була у складі СРСР і бачив її значний розвиток за останні десятиліття. Я волію, аби жахливі амбіції Путіна були повністю зруйновані,

– озвучив Петреус.

До уваги! Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вже доцільно розпочинати перемовини з Росією для завершення війни. З його слів, зараз настав час для цього. Шольц зазначив, що підтримує ідею участі представників Росії у другому Саміті миру. Україна планує провести його у листопаді 2024 року. Президент Зеленський вважає, що без участі російської сторони дипломатичне завершення війни буде вкрай складним.