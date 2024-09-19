У цьому Україні мають допомогти міжнародні партнери на чолі зі Сполученими Штатами Америки. Як можна зупинити Путіна, в інтерв'ю 24 Каналу розповів доктор історичних наук, професор УКУ Ярослав Грицак.

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Яким буде довготривалий мир

Україна підготувала свій план перемоги. Важливо, що це не план завершення війни, тимчасового припинення вогню, а саме української перемоги, як розповів Володимир Зеленський. Він складається із чотирьох пунктів і п'ятого – який знадобиться уже після війни. Мовиться про безпеку, геополітичне місце для України, військову та економічку підтримку нашої держави.

Вже цього місяця глава держави представить план президенту США Джо Байдену, а також кандидатам від Демократичної та Республіканської партій – Камалі Гарріс й Дональду Трампу.

Для мене перемогою буде доведення Росії до такого стану, коли вона не зможе і не захоче більше воювати ні з Україною, ні з іншими сусідами. З іншого боку Україна має опинитися якомога далі від Росії – не географічно, а політично. Тобто Україна стане повноправним членом Заходу: як ЄС, так і НАТО,

– пояснив Ярослав Грицак.

Саме це можна називати стабільним та справедливим миром. Однак, уточнив доктор історичних наук, цей мир не прийде швидко – до нього ще довго потрібно йти.

"Путінський режим має зазнати колапсу. Головний результат цієї війни вирішується не лише на фронті, але й у самій країні, в тилу. Умовно кажучи, ця війна є війною на виснаження і в ній програє той, хто першим не витримає тягар цієї війни, тобто – зазнає колапсу. Зараз цього колапсу не видно", – зазначив Грицак.

Система, яку збудував Владімір Путін, може прожити ще кілька років, однак у довгостроковій перспективі немає майбутнього. Отже, завданням України та Заходу є пришвидшення вже неминучого колапсу Росії.

Які слабкі точки Путіна

Володимир Зеленський дав зрозуміти, що однією з частин плану є погіршення життя всередині Росії. Мовляв, якщо росіяни житимуть в таких же умовах, як українці останні три роки, то й посилять тиск на диктатора. Президент України вважає, що це зробить Путіна більш схильним до перемовин.

Такий варіант можливий, але я не дуже вірю в його ймовірність. Російське суспільство протягом історії показало дивовижну спроможність терпіти тоталітарних лідерів. Натомість я бачу таку слабку точку Путіна: якщо Україна досягне знакової перемоги на фронті. Це підважить образ Путіна як непереможного. Якщо це станеться, то почнеться бунт, але не в російському суспільстві, а серед його найближчого оточення,

– наголосив Грицак.

Є й інша слабка точка Путіна, на думку Грицака. Мовиться про тісну співпрацю Росію з Китаєм, який хоч не де-юре, але де-факто фінансує війну.

"Тут важелі мають США. Найбільшим ударом по цій схемі стало б рішення американського уряду пригрозити найбільшим китайським банкам вторинними санкціями. Санкціями, які б перекрили банкам Китаю вихід на глобальні ринки. Це справді відчутний удар, який змусив би Пекін двічі, а то й тричі подумати, чи варто допомагати Росії", – пояснив професор.

Таке рішення перекрило б значні фінансові потоки, на який Путін зараз будує свою владу.

Зверніть увагу! Президент США Джо Байден уже дозволив Міністерству фінансів США вводити санкції проти будь-якої кредитної організації у світі, яка підтримує російський ВПК. Тож китайські банки поступово почали відмовлятися від співпраці з Росією.