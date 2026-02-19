Мединский встретился с украинскими делегатами без Буданова: о чем могли говорить

После официальной встречи представителей Украины, США, России в Женеве 18 февраля глава российской делегации Мединский имел неформальный разговор с главой украинской – Умеровым, а также Арахамией, который в составе украинской переговорной группы. Это произошло не впервые, такие контакты были и в 2025 году в Стамбуле.

Об этом в эфире 24 Канала, комментируя информацию о разговора Мединского и Умерова в Женеве, напомнил политолог Владимир Фесенко, отметив, что они могли предварительно обсудить тему следующего раунда переговоров, где и когда он мог бы состояться.

Какие темы могли обсуждать Мединский и Умеров?

Политолог объяснил, что обычно дату и место переговоров по российско-украинской войне определяют Соединенные Штаты, но он не исключает, что теперь этот вопрос могли согласовывать между собой главы украинской и российской делегаций самостоятельно. Фесенко считает, что Умеров и Арахамия должны объяснить публично, в чем был смысл такой неформальной встречи с Мединским, которая длилась полтора часа.

Я высказал одну версию, что они могли согласовывать процедурные вопросы, для этого не нужен Буданов. Кстати, его тоже надо было бы спросить, был ли он проинформирован о такой встрече и чья это была инициатива. То, что там был Арахамия – это интересно и вызывает вопросы,

– озвучил Фесенко.

По словам политолога, глава фракции "Слуга народа" Арахамия имеет славу очень эффективного, но неформального переговорщика. Он вспомнил, что в свое время один из нардепов высказался о нем так: "Давид может заболтать любого".

По мнению политолога, Мединский и Умеров могли также обсуждать и другую тему, принимая во внимание то, что президент Украины Зеленский недавно поручил своей команде попытаться организовать встречу между ним и Путиным в Швейцарии. Поэтому вероятно, что главы делегаций могли разговаривать по этому поводу. Однако Фесенко подчеркнул, что об этом следовало бы говорить с американской стороной.

Я не очень верю в результативность такой встречи. Однако поскольку решение принимает Путин, то есть хотя бы призрачная надежда на то, что в присутствии Трампа он вдруг может пойти на компромисс,

– считает Фесенко.

Подытоживая, политолог отметил на том, что попытаться организовать такую коммуникацию стоит, однако он не уверен, что глава Кремля согласится на это. Фесенко убежден, что российский диктатор не слишком хочет встречаться с Зеленским.

Заметьте! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок напомнил, что Зеленский уже поднимал тему личной встречи с Путиным, он предлагал провести ее в Турции летом 2025 года. Путин тогда это проигнорировал. По его мнению, сейчас ситуация аналогичная, российский диктатор вряд ли согласится на такой прямой контакт с президентом Украины, ведь по ключевому вопросу (Донбасса) у них противоположные позиции.

