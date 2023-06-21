"Реакция Зеленского была грубой": Подоляк рассказал о переговорном процессе с Россией

Недавно кремлевский диктатор показал какую-то бумажку, якобы "подписанную украинской стороной" в Стамбуле в прошлом году. Кроме того, Путин в очередной раз обвинил Киев в "отказе от мирных переговоров". В ОП уже отреагировали.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что документ как такой не существует. Также добавил, что реакция Владимира Зеленского была "грубой".

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"Они предлагали просто капитуляцию"

По словам Подоляка, характеристики, которые давал президент тому, что происходит в переговорном процессе, и какие позиции украинская сторона должна была отстаивать, были достаточно грубыми с точки зрения предложения с российской стороны.

Откровенно он (Зеленский – 24 Канал) говорил: "Скажите им следующее". И там достаточно жестко это артикулировалось. И здесь я перехожу к действительно тому, что предлагала РФ. И, кстати, мы об этом уже говорили. Они предлагали просто капитуляцию,

– подчеркнул советник руководителя ОП.

Объяснил, что оккупанты хотели, чтобы Украина сложила оружие и отказалась от всего наступательного вооружения. Требовали, чтобы оставить очень ограниченное количество полиции как таковой, не то что армии, а полиции.

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Никаких договоренностей с Россией нет и не было

Подоляк добавил, что российская делегация вообще не оперирует юридическими терминами. То есть невозможно было договориться о чем нибудь, когда агрессор не понимает дефиниций.

"Они говорят: "вы должны отказаться от НАТО и стать нейтральной страной". Ты им говоришь: "Смотрите, у нас в Конституции записан нейтральный статус, это не помешало вам напасть на нас в 2014 году". И так далее. То есть они не понимали юридические статусы соответствующие и, в принципе, договора как такого, который мог бы уже выйти на какие-то определенные черты юридического документа, точно не было", – подчеркнул советник Ермака.

Также он напомнил, что только в Стамбуле были провозглашены определенные составляющие гарантий безопасности. Все, что касалось, например, вопроса "демилитаризации", "денацификации", вообще выносилось за скобки. Ведь нет понимания, что такое "денацификация" у россиян, это же абстракция пропагандистская была, заметил Подоляк.

Добавил, все, что касается территориальных вопросов, выносилось на встречу президентов, если бы это нужно было проводить. То есть никаких юридически оформленных договоренностей, в принципе, не было, только разные разговоры, так и не приведшие к какому-то пониманию.

"В Стамбуле мы фиксировали: вы выходите на грани 24 февраля 2022 года, после этого идет переговорный процесс, в котором уже будет принимать непосредственное участие и Президент Украины, и МИД Украины. После этого будем выходить на юридические документы. Таким образом, нет сегодня и не было никаких договоренностей с РФ. И вы фиксируете странную дату, 13 апреля, на тот момент уже переговоры невозможны были, потому что реакцию Президента Украины вы видели", – подытожил Подоляк.

Что этому предшествовало

На встрече с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге Путин помахал какой-то бумажкой. Заявлял, что это якобы "договор о нейтралитете Украины".