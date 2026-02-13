Новая делегация России на переговорах: в МИД раскрыли, что изменилось в словах и действиях россиян
- Новая российская делегация на переговорах изменила стиль общения на более технический и профессиональный, но их требования остаются неизменными.
- Украина считает, что, несмотря на изменение риторики, необходимо усиливать давление на Россию, поскольку их действия свидетельствуют о нежелании прекращать агрессию.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что новая российская делегация на переговорах изменила стиль общения. Однако в Киеве отмечают: в словах россиян стало меньше пропаганды, но их требования остаются неизменными.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Россия изменила тон, но не позицию: что говорит Тихий об их делегации?
Во время переговоров риторика стала более нейтральной, технической и профессиональной – и это, бесспорно, положительный знак.
По словам Георгия Тихого, приехали люди, которые говорят о конкретных технических вещах, без псевдоисторических лекций и откровенно неадекватных заявлений, которые украинская делегация слышала, в частности, в Стамбуле в прошлом году.
Но проблема с Россией в другом: одно дело – риторика, другое – реальность. А реальность такова, что обстрелы продолжаются, количество баллистических ударов растет, атаки по энергетике происходят даже при минусовых температурах. Поэтому я предлагаю смотреть не только на тональность заявлений, а на факты. А факты свидетельствуют о том, что Россия не хочет прекращать агрессию и террор,
– говорит чиновник.
Итак, несмотря на определенные изменения тональности, по словам представителя МИД, необходимо давление на Москву – санкционный, военный и другой – чтобы сформировать ее способность к договоренностям. Переговоры и давление должны происходить параллельно, одно не заменяет другого.
"Если же посмотреть на заявления после переговоров – позиция остается категоричной. Стоит послушать Пескова, Лаврова и других российских спикеров – это язык ультиматумов. И на это, по нашему мнению, должна обращать внимание прежде всего американская сторона, которая вкладывает значительные усилия в достижение мира. В ответ на эти усилия Россия демонстрирует обстрелы и ультимативную риторику", – говорит Тихий.
Украина же продемонстрировала готовность к ряду компромиссов и конструктивно работает с американской стороной.
Мы исходим из реалий на линии боевого соприкосновения и ищем практические решения. Но для реалистичного завершения войны нужно большее давление именно на Москву,
– отмечает спикер МИД.
Об изменении риторики россиян рассказывал и Зеленский
Лидер нашего государства отметил, что оккупанты стали более конкретными. По его словам, "российская делегация уже без "исторических альманахов" и экскурсов, она теперь о другом и более конкретном – что делаем, а что не делаем; на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие такие вещи".
В то же время верить россиянам, по-прежнему, нельзя. Ведь свое мнение об Украине они не изменили.