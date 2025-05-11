Песков объяснил заявление Путина о прямых переговорах с Украиной

Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о готовности к прямым переговорам с Украиной. Он отметил, что это якобы показывает серьезный подход и реальное намерение найти мир между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова в комментарии для российских СМИ.

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Что сказал Песков о словах Путина о переговорах

По словам Дмитрия Пескова, мирное решение по войне в Украине можно найти только "в ходе нынешних, серьезных переговоров". В частности, он заявил, что готовность к этим переговорам была якобы показана и продемонстрирована президентом России.

Со всем тем, прихвостень главы Кремля дальше пошел по традиционной пропагандистской методичке и начал что, мол, Россия не видела реального прекращения огня со стороны Киева.

Многие москвичи, многие гости нашего города были свидетелями... Атаки беспилотников, закрытые аэропорты, поставленное под угрозу воздушное движение. Разве вы не были здесь свидетелями? Вы сами все видели,

– сказал Песков.

На вопрос журналиста о том, означает ли, что, как только российское прекращение огня закончится, боевые действия продолжатся, пресс-секретарь Путина цинично ответил: "Конечно".

Как в еще Кремле комментируют заявление президента России

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков в комментарии пропагандистам сказал, что российская сторона предложила Украине переговоры 15 мая, в четверг.

"Готовы начать с самого утра, кто возглавит российскую делегацию – мы сообщим в ближайшее время", – сказал прихвостень Путина.

Он также заявил, что сейчас в Кремле ожидают реакцию украинских властей.

В частности, Ушаков отметил, что было сделано предложение о переговорах без условий, поэтому "надо поехать и начать переговоры". По его мнению, это "достаточно просто, если люди этого хотят, конечно", хотя он забыл напомнить, что именно Россия все время пытается сорвать переговоры и оттянуть мирный процесс и окончание войны.

Прокомментировала заявление Путина и официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она заявила росСМИ, что "стоит дождаться реакции тех, кому переговоры были предложены".