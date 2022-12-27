У Путина снова истерика из-за "формулы мира" Зеленского: заговорили о "здравом смысле"

Российские военные не могут похвастаться победами на фронте. Также терпят поражение в Кремле на дипломатическом фронте. Так что на фоне этого продолжают разбрасываться бессмысленными заявлениями.

Спикер Путина Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил кровожадность страны-агрессоры, передает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Он решил сослаться якобы на "здравый смысл". Во время таких заявлений еще раз чувствуешь себя героем "1984" Орвелла.

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Россия стремится "миру" на своих условиях

Болтающая голова из Кремля завуалированно отметила, что кровопролитная война будет продолжаться. И что ни на чьих условиях о мире Россия говорить не собирается. Будет либо так, как хотят россияне, либо никак.

Ориентировались только на свои (условия – 24 канала). И здравый смысл,

– подчеркнул Песков.

Этими словами, он цинично прокомментировал вопрос возможности Москвы идти на переговоры на условиях Киева.

Песков обиделся на предложение Кулебы

Заметим, что соответствующее заявление не явилось с неба. Таким образом, Песков отреагировал на инициативу провести мирный саммит до конца февраля. С ней выступил накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Что касается участия России в этом саммите, то у Кулебы четкая и твердая позиция. По его словам, страну-агрессорку можно будет пригласить только после того, как она ответит за все совершенные военные преступления перед международным трибуналом. В то же время он напомнил, что заявления Кремля о желаниях переговоров и реальных действиях существенно отличаются.

Они регулярно говорят, что готовы к переговорам, что не соответствует действительности, потому что все, что они делают на поле боя, доказывает обратное,

– объяснил Кулеба.

Напомним, что на саммите G20 Владимир Зеленский озвучил украинскую формулу мира. Она включает в себя ряд пунктов, которые позволят прекратить войну. Речь идет о:

радиационной и ядерной безопасности;

продовольственной безопасности;

энергетической сохранности;

освобождении всех пленных и депортированных;

исполнении Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

выводе русских войск и прекращении боевых действий;

возвращении справедливости;

противодействии экоциду;

недопущении эскалации;

фиксации окончания войны.

Тогда же Песков без промедления отреагировал на соответствующее предложение. Более месяца назад он снова цинично обвинил Украину о том, что она отказывается от мирных переговоров. На самом же деле наше государство против того, чтобы все было по сценарию Кремля. Ведь он отнюдь не предполагает освобождения захваченных территорий и отвод войск.