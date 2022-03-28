Переговоры Украины и России состоятся в стамбульском дворце Долмабахче, – турецкие СМИ

Переговоры украинской и российской делегаций 29 марта состоятся во дворце Долмабахче. Встреча стартует в Стамбуле около 10:00.

СМИ сообщают, что российская делегация прибыла 28 марта около 16.00. Ту-204 приземлился в аэропорту имени Ататюрка.

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Украинской делегации в Стамбуле пока нет, – СМИ

Делегатов встретили представители российского консульства и провели в гостиницу. О том, что украинские делегаты прибыли в Стамбул, информации пока не было.

Ранее сообщалось, что с обеими делегациями перед очередным раундом переговоров встретится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства уверяет, что постоянно общается с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Что известно о дворце Долмабахче

Это дворец османских султанов на берегу Босфора. Сейчас это музей. Осмотреть его можно в составе экскурсионных групп. Это дворец османских султанов на берегу Босфора. Сейчас это музей. Осмотреть его можно в составе экскурсионных групп.

О переговорах в Стамбуле: смотрите комментарий Александра Солонтая