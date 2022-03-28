ЗМІ повідомляють, що російська делегація прибула 28 березня близько 16:00. Ту-204 приземлився в аеропорту імені Ататюрка.

Читайте також Ердоган планує зустрітись з українською та російською делегаціями перед перемовинами у Стамбулі

Української делегації у Стамбулі поки немає, – ЗМІ

Делегатів зустріли представники російського консульства і провели до готелю. Про те, що українські делегати прибули до Стамбула, інформації наразі не було.

Раніше повідомляли, що з обома делегаціями перед черговим раундом перемовин зустрінеться президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Глава держави запевняє, що постійно спілкується з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Що відомо про палац Долмабахче Це палац османських султанів на березі Босфору. Наразі – це музей. Оглянути його можна у складі екскурсійних груп. Це палац османських султанів на березі Босфору. Наразі – це музей. Оглянути його можна у складі екскурсійних груп.

Про перемовини у Стамбулі: дивіться коментар Олександра Солонтая