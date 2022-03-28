ЗМІ повідомляють, що російська делегація прибула 28 березня близько 16:00. Ту-204 приземлився в аеропорту імені Ататюрка.
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Української делегації у Стамбулі поки немає, – ЗМІ
Делегатів зустріли представники російського консульства і провели до готелю. Про те, що українські делегати прибули до Стамбула, інформації наразі не було.
Раніше повідомляли, що з обома делегаціями перед черговим раундом перемовин зустрінеться президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Глава держави запевняє, що постійно спілкується з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
Що відомо про палац ДолмабахчеЦе палац османських султанів на березі Босфору. Наразі – це музей. Оглянути його можна у складі екскурсійних груп.
Про перемовини у Стамбулі: дивіться коментар Олександра Солонтая