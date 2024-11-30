Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Что Зеленский говорил о новых решениях по безопасности

Владимир Зеленский отметил, что сейчас идет подготовка к довольно активной работе в декабре. Речь идет о переговорах и встречах с партнерами.

Есть решения, которые могут быть реализованы именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности – ради Украины и всех, кто действительно хочет, чтобы эта война завершилась как можно быстрее и, что очень важно, справедливо,

– отметил президент.

Также в обращении Зеленский поблагодарил партнеров за помощь. В частности, он заявил, что США готовят важный сильный военный пакет 725 миллионов долларов. Также он добавил, что Украина ценит и решение Великобритании о санкциях против российского теневого танкерного флота.

"Это то, что сохраняет правильный курс всего мира на справедливость. На то, чтобы Россия чувствовала свою ответственность за эту войну, за ее последствия и чтобы Россия была принуждена к миру. Мир способен это обеспечить", – указал президент.