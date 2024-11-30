Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Що Зеленський говорив про нові рішення щодо безпеки

Володимир Зеленський зазначив, що зараз триває підготовка до доволі активної роботи в грудні. Йдеться про перемовини та зустрічі з партнерами.

Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо,

– зауважив президент.

Також у зверненні Зеленський подякував партнерам за допомогу. Зокрема, він заявив, що США готують важливий сильний військовий пакет 725 мільйонів доларів. Також він додав, що Україна цінує й рішення Британії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту.

"Це те, що зберігає правильний курс всього світу на справедливість. На те, щоб Росія відчувала свою відповідальність за цю війну, за її наслідки і щоб Росія була примушена до миру. Світ здатен це забезпечити", – вказав президент.