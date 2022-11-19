Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, во время войны рано или поздно сторонам приходится договариваться, если речь не идет о полной капитуляции.

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Почему Зеленский в очередной раз подчеркнул, что компромиссов по суверенитету не будет

Иногда приходится договариваться и согласовывать какие-либо компромиссы. Здесь и начинаются разные политические игры,

– объяснил политолог.

По его словам, президент Зеленский в своей речи на G20 не просто так подчеркнул, что не может быть никаких компромиссов с совестью, суверенитетом и территориальной целостностью страны. По мнению Фесенко, эта принципиальная позиция была озвучена украинским лидером, поскольку кто-то, вероятно, это предлагает.

Однако вряд ли это предложение именно России. Так, страна-агрессор пытается давить на наше государство из-за массированных ракетных обстрелов и уничтожения критической инфраструктуры, а также из-за Запада.

Запад проверяет позицию и Украины, и России

Западные политики почувствовали, что с начала полномасштабного вторжения ситуация сильно изменилась. Тогда именно Россия диктовала условия и требовала капитуляции от Украины, а сейчас Запад может диктовать условия Кремля на которых можно завершить войну.

По мнению Фесенко, сейчас наши партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, рассматривают условия, на которых можно завершить войну, чтобы это в частности устраивало Украину.

Сегодня это зондаж как российской позиции, так и украинской. Это не переговоры,

– заметил политолог.

Он предположил, что у Запада уже есть варианты давления на Россию, чтобы заставить ее завершить войну. И чтобы это не во всем, но в основном устроило наше государство. А также сохранило Путину лицо, чтобы избежать крайних сценариев посредством применения ядерного оружия, эскалации войны и т.д.

"Похоже, сейчас начинаются такие маневры. Это еще не переговоры, но здесь есть зона риска. На которую фактически намекает президент Зеленский и предупреждает западных партнеров", – подчеркнул политолог.

Да, некоторые западные политики являются идеалистами и считают, что главное – предупредить крайние сценарии. Впрочем, если не остановить Россию полностью – история будет повторяться.

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Вероятный сценарий Запада по завершению войны

По мнению политолога, в ходе последних визитов американские чиновники могли предложить Украине один из сценариев развития событий. Кроме того, американцы, вероятно, могли предлагать подходящий сценарий и России.

Россияне отходят или на границы 24 февраля, как предлагал президент Зеленский еще в начале войны и тогда прекращают огонь, или даже теоретически могут отойти из Донецка и Луганска, но не Крым – его надо "вынести за скобки",

– предположил Фесенко.

Да, оккупированный полуостров остается с неопределенным статусом и вокруг него могут продолжаться переговоры. И возникнет определенная пауза.

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Почему этот сценарий возможен

Прежде всего, это связано с их опасениями, что наступление украинских войск на Крым и попытка его освободить может вызвать отчаянную реакцию со стороны Путина, в частности применение тактического ядерного оружия,

– объяснил Фесенко.

Однако есть и другой сценарий. Он предусматривает освобождение оккупированных украинских территорий, но без Крыма, а затем паузу. Да, деоккупация наших территорий может вызвать политический кризис в стране-агрессоре. И пока россияне будут разбираться между собой – украинские военные могут освободить Крым.

Кроме того, можно также попытаться дипломатическим путем вернуть оккупированный украинский полуостров.

Никакого компромисса с Россией не получится

По мнению Фесенко, Путин вряд ли согласится на какие-либо компромиссные варианты, поскольку даже компромисс для него будет означать проигрыш. Более того, прежде всего украинцы не готовы уступать свой суверенитет.

Здесь компромисса быть не может. Именно об этом и сказал президент Зеленский, выступая перед участниками саммита в Индонезии,

– подытожил политолог.

Он подчеркнул, что все будут решать боевые действия. В то же время западным партнерам нужно "не играть в компромиссы", а как можно больше помочь ВСУ и предоставить оружие, в том числе наступательное для освобождения наших территорий.