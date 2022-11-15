Наша страна готова подписать документ уже в этом году. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на саммите G20.
Важно Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны, – The Guardian
Украина готова подписать документ о гарантиях безопасности
По словам украинского лидера, сейчас наша страна нуждается в действенных гарантиях безопасности.
Потому подготовили проект договора Kyiv Security Compact и уже предложили его партнерам. Поэтому должны провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности в евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины,
– заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact.
"Мы можем сделать это в любое время – уже в этом году. И мы должны это сделать", – подчеркнул украинский лидер.
О чем еще Зеленский говорил на саммите G20
- Владимир Зеленский на саммите назвал условия прекращения войны. По его словам, война может закончиться, если Россия уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.
- Также президент рассказал, что вернулся из Херсона – одного из важнейших городов Юга Украины и единственного областного центра, который Россия захватила с 24 февраля 2022 года. К счастью, город уже свободен.
- Зеленский вспомнил представленную им формулу мира на Генассамблее ООН. Украинский лидер также сказал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.
- Украинский президент напомнил, что Россия превратила Запорожскую АЭС в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент". Поэтому он призвал Москву вывезти с электростанции всех своих боевиков, чтобы ничто не угрожало стабильности работы реакторов.
- Президент пообещал, что мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию.
Достойно внимания – Зеленский выступил на саммите G20: смотрите видео