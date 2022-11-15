Наша країна готова підписати документ вже цього року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на саміті G20.

Важливо Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни, – The Guardian

Україна готова підписанти документ про гарантії безпеки

За словами українського лідера, наразі наша країна потребує дієвих гарантій безпеки.

Тому підготували проєкт договору Kyiv Security Compact і вже запропонували його партнерам. Тому маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної архітектури безпеки в євроатлантичному просторі, включаючи гарантії для України,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що головним результатом конференції має стати підписання Kyiv Security Compact.

"Ми можемо зробити це у будь-який час – вже цього року. І ми маємо це зробити", – підкреслив український лідер.

Про що ще Зеленський говорив на саміті G20

Володимир Зеленський на саміті назвав умови припинення війни. За його словами, війна може закінчитись, якщо Росія відведе війська за кордони 1991 року та виплатить компенсацію за завдану шкоду.

Також президент розповів, що повернувся з Херсона – одного з найважливіших міст Півдня України та єдиного обласного центру, який Росія захопила з 24 лютого 2022 року. На щастя, місто вже вільне.

Зеленський пригадав представлену ним формулу миру на Генасамблеї ООН. Український лідер також сказав, що не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Український президент пригадав, що Росія перетворила Запорізьку АЕС в "радіоактивну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент". Тому він закликав Москву вивезти з електростанції всіх своїх бойовиків, щоб ніщо не загрожувало стабільності роботи реакторів.

Президент пообіцяв, що ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації.

Варте уваги – Зеленський виступив на саміті G20: дивіться відео