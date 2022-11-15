Наша країна готова підписати документ вже цього року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на саміті G20.
Важливо Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни, – The Guardian
Україна готова підписанти документ про гарантії безпеки
За словами українського лідера, наразі наша країна потребує дієвих гарантій безпеки.
Тому підготували проєкт договору Kyiv Security Compact і вже запропонували його партнерам. Тому маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної архітектури безпеки в євроатлантичному просторі, включаючи гарантії для України,
– заявив Зеленський.
Президент наголосив, що головним результатом конференції має стати підписання Kyiv Security Compact.
"Ми можемо зробити це у будь-який час – вже цього року. І ми маємо це зробити", – підкреслив український лідер.
Про що ще Зеленський говорив на саміті G20
- Володимир Зеленський на саміті назвав умови припинення війни. За його словами, війна може закінчитись, якщо Росія відведе війська за кордони 1991 року та виплатить компенсацію за завдану шкоду.
- Також президент розповів, що повернувся з Херсона – одного з найважливіших міст Півдня України та єдиного обласного центру, який Росія захопила з 24 лютого 2022 року. На щастя, місто вже вільне.
- Зеленський пригадав представлену ним формулу миру на Генасамблеї ООН. Український лідер також сказав, що не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.
- Український президент пригадав, що Росія перетворила Запорізьку АЕС в "радіоактивну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент". Тому він закликав Москву вивезти з електростанції всіх своїх бойовиків, щоб ніщо не загрожувало стабільності роботи реакторів.
- Президент пообіцяв, що ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації.
Варте уваги – Зеленський виступив на саміті G20: дивіться відео