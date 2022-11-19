Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, під час війни рано чи пізно сторонам доводиться домовлятися, якщо не йдеться про повну капітуляцію.

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Чому Зеленський вкотре наголосив, що компромісів щодо суверенітету не буде

Іноді доводиться домовлятися та узгоджувати якісь компроміси. Тут і починаються різні політичні ігри,

– пояснив політолог.

За його словами, президент Зеленський у своїй промові на G20 не просто так наголосив, що не може бути жодних компромісів з совістю, суверенітетом та територіальною цілісністю країни. На думку Фесенка, ця принципова позиція вкотре була озвучена українським лідером, оскільки хтось, ймовірно, це пропонує.

Однак навряд це пропозиція саме Росії. Так, країна-агресорка намагається тиснути на нашу державу через масовані ракетні обстріли та знищення критичної інфраструктури, а також через Захід.

Захід перевіряє позицію й України, й Росії

Західні політики відчули, що з початку повномасштабного вторгнення ситуація дуже змінилася. Тоді саме Росія диктувала умови та вимагала капітуляції від України, а зараз вже Захід може диктувати умови Кремлю на яких можна завершити війну.

На думку Фесенка, зараз наші партнери, насамперед Сполучені Штати, розглядають умови на яких можна завершити війну, щоб це зокрема влаштовувало Україну.

Сьогодні це зондаж як російської позиції, так і української. Це не переговори,

– зауважив політолог.

Він припустив, що Захід вже має варіанти тиску на Росію, щоб змусити її завершити війну. І щоб це не у всьому, але переважно влаштувало нашу державу. А також зберегло Путіну обличчя, щоб уникнути крайніх сценаріїв у вигляді застосування ядерної зброї, ескалації війни тощо.

"Схоже зараз починаються такі маневри. Це ще не переговори, але тут є зона ризику. На яку фактично натякає президент Зеленський та попереджує західних партнерів", – підкреслив політолог.

Так, деякі західні політики є ідеалістами та вважають, що головне – попередити крайні сценарії. Утім, якщо не зупинити Росії повністю – історія буде повторюватися.

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Ймовірний сценарій Заходу щодо завершення війни

На думку політолога, під час останніх візитів американські посадовці могли запропонувати Україні один зі сценаріїв розвитку подій. Крім того, американці, ймовірно, могли пропонувати відповідний сценарій і Росії.

Росіяни відходять або на межі 24 лютого як пропонував президент Зеленський ще на початку війни й тоді припиняють вогонь, або навіть теоретично можуть відійти з Донецька та Луганська, але не Крим – його треба "винести за дужки",

– припустив Фесенко.

Так, окупований півострів залишається з невизначеним статусом і навколо нього можуть тривати перемовини. І виникне певна пауза.

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Чому цей сценарій можливий

Насамперед це пов'язано з їхніми побоювання, що наступ українських військ на Крим та спроба його звільнити може викликати відчайдушну реакцію з боку Путіна, зокрема застосування тактичної ядерної зброї,

– пояснив Фесенко.

Однак є й інший сценарій. Він передбачає звільнення окупованих українських територій, але без Криму, а потім паузу. Так, деокупація наших територій може викликати політичну кризу в країні-агресорці. І поки росіяни розбиратимуться між собою – українські військові можуть звільнити Крим.

Крім того, можна також буде спробувати дипломатичним шляхом повернути окупований український півострів.

Жодного компромісу з Росією не вийде

На думку Фесенка, Путін навряд погодиться на якісь компромісні варіанти, оскільки навіть компроміс для нього означатиме програш. Ба більше, насамперед українці не готові поступатися своїм суверенітетом.

Тут компромісу бути не може. Власне саме про це й сказав президент Зеленський, виступаючи перед учасниками саміту в Індонезії,

– підсумував політолог.

Він підкреслив, що все вирішуватимуть бойові дії. Водночас західним партнерам треба "не гратися в компроміси", а якомога більше допомогти ЗСУ та надати зброю, зокрема наступальну для звільнення наших територій.