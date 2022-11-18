Условные дебаты между Зеленским и Путиным: Тизенгаузен сказал, почему нужны публичные переговоры

Президент Владимир Зеленский рассказал, что получил сигналы от Запада по поводу переговоров с Россией и предложил провести их в публичном формате. Однако Путин не умеет вживую выступать перед людьми, поэтому это выгодно для Украины.

Российский диктатор за все годы у власти так и не эволюционировал как политик. Умеет выступать только с предварительно подготовленными для него вопросами и перед "переодетыми актерами". Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Почему нужны именно публичные переговоры с Кремлем

Он предположил, что Путин во время публичных переговоров затруднился бы ответить, почему Россия напала на наше государство. Российскому диктору просто не найдется что сказать.

Путин на публичные дебаты никогда не согласится, поэтому это был действительно хороший ход,

– заметил Тизенгаузен.

По его словам, если проследить за заявлениями российского диктора, то видно, что он хочет переговоров с нашим государством. Впрочем, есть тема, которая "разваливает" любую попытку Путина сесть за стол переговоров – это вопрос Крыма. Более того, учитывая успехи ВСУ на фронте, у него остается все меньше "козырей".

Поэтому, вероятно, главная цель – привести Путина за стол переговоров тогда, когда у него не будет других способов давить на Украину, кроме шантажа ядерной катастрофой. Однако уже даже Китай заявил, что не допустит использования Россией ядерного оружия.

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Можно ли подготовить Путина к публичным переговорам

Кремлю катастрофически необходимы переговоры с Киевом, поскольку ежедневно у него все меньше "достижений", которыми он может "порадовать" россиян. Так, сначала это были аннексированные украинские территории, но с каждым днем их становится все меньше. Поэтому ежедневно у Путина маневренность в переговорных позициях становится меньше.

Путин действительно не сядет за публичный стол переговоров. Его можно к этому подготовить, но готовить его будут те же технологи, которые "продали" ему идею, что Украина сдастся за несколько дней, а он "великий и гениальный полководец, собиратель всех земель",

– рассказал политтехнолог.

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Как в Кремле отреагировали на предложение о публичных переговорах

Спикер Владимира Путина Сергей Песков отреагировал на предложение Владимира Зеленского о публичных переговорах. Заявление путинского приспешника распространили росСМИ.

Трудно представить вообще публичные переговоры. Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени,

– заявил Песков.

Более того, рупор Кремля подчеркнул, что цели "спецоперации" должны быть достигнуты.